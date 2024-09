Kane e Muller stendono il Friburgo: Bayern in testa a punteggio pieno

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco si impone 2-0 contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, in campo per 63', grazie al calcio di rigore trasformato da Harry Kane al 38' e alla rete di Thomas Muller - su assist di Gnabry - a 12' dal triplice fischio finale. In virtù del 3-2 ottenuto a Wolfsburg nella prima giornata, la formazione bavarese sale a quota sei punti in classifica dopo due partite, in vetta in coabitazione con il Lipsia e l'Heidenheim.