Demirovic, tris Stoccarda: prima vittoria. Lipsia a secco, poker Leverkusen

Il Lipsia, seconda avversaria della Juventus in Champions League, il prossimo 2 ottobre, a due settimane dall'esordio casalingo contro il Psv, non va oltre lo 0-0 interno con l'Union. Con questo pareggio il club targato Red Bull sale a sette punti in classifica, provvisoriamente in vetta (in attesa del Bayern) in coabitazione con il Borussia Dortmund, mentre la seconda squadra di Berlino, in cui nella prima parte della scorsa stagione ha militato Leonardo Bonucci, si porta a quota 5. Dopo una sconfitta e un pareggio, invece, trova la prima vittoria stagionale lo Stoccarda, che i bianconeri di Thiago Motta affronteranno il giorno 22 del medesimo mese, nel match valido per la terza giornata del girone unico della massima competizione continentale: i biancorossi si impongono 3-1 a Moenchengladbach, con Undav che apre le marcature al 21', Pléa che sigla il momentaneo pari dei padroni di casa al 27' e la doppietta di Demirovic che decide l'incontro in soli 3', tra il 58' e il 61'.