Bayern, altra goleada: cinquina al Werder. Doppietta di Grifo col Friburgo

BREMA (Germania) - Soli quattro giorni dopo il roboante 9-2 inflitto alla Dinamo Zagabria in Champions League, il Bayern Monaco rifila un'altra goleada anche al Werder in Bundesliga. A Brema, infatti, il club bavarese dilaga 5-0 con doppietta di Olise al 23' e al 60' e reti di Musiala al 32', Kane al 57' e Gnabry al 65'. Netto successo anche del Friburgo, trascinato da Vincenzo Grifo: nel 3-0 in casa dell'Heidenheim, il fantasista italo-tedesco, 4 gol in 9 partite con la Nazionale azzurra, è andato a segno al 59' - 5' dopo il vantaggio di Doan - e si è ripetuto al 65'.