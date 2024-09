Bayern, rivali cercasi: il Leverkusen rilancia il guanto di sfida

A differenza di quanto accade ad altre latitudini, di ‘classici’ calcistici in Germania non ce ne sono mai stati, almeno di duraturi. La parola " Klassiker" in fondo è stata coniata soltanto per trovare una contrapposizione tedesca a quello che è il Clásico di Spagna. È fondata su una rivalità che, di nuovo, a livello storico non c’è mai stata, perché se escludiamo qualche episodio nelle ere di Hitzfeld e di Klopp in giallonero di fatto Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno sempre avuto molto poco da spartire, come evidenzia anche la differenza enorme che c’è tra le due bacheche. Ad oggi, in ogni caso, quello che potremmo definire “ Topspiel ”, la partita più attesa, il big match dell’anno in Bundesliga, contrappone ai titolatissimi bavaresi non i gialloneri, ma quel Bayer Leverkusen che lo scorso anno è riuscito a fare ciò che il Borussia aveva soltanto avvicinato: spezzare la serie di titoli consecutivi vinta da Müller e compagni.

Klassiker e nuove rivalità

Se parliamo di tradizione, il vero classico tedesco e quello tra Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach, protagoniste negli anni ’70 di un continuo duello ai vertici del calcio in Germania e anche in Europa. Di fatto però una squadra tedesca con una continuità nel corso degli anni come quella di Monaco non esiste: ci sono stati importanti cicli e non c’è dubbio che quello del Dortmund sia stato il più significativo, in tempi recenti. Ma, mai come quest’anno, sulla scia dello scorso, c’è solo il Leverkusen tra le squadre che possono dirsi in grado di tenere testa, anche perché il logo dorato di campioni in carica sulla manica lo portano proprio gli uomini di Xabi Alonso.

Ma come può essere definita “rivalità” alla pari quella tra una squadra che ha vinto appena quattro trofei nella storia e una che già solo di Champions League ne ha sei?

Il duello del 2000 e il riscatto

Prima dello scorso anno era capitato in una sola occasione che ci fosse un effettivo testa a testa tra le due: stagione 1999/2000. Il Bayer del compianto Christoph Daum, scomparso il mese scorso a causa di una malattia, arrivò all’ultima giornata con tre punti di vantaggio. Solo che qualcosa andato storto: sul campo del modesto Unterhaching (espressione di una cittadina nella periferia di Monaco) arrivò una clamorosa sconfitta per 2-0 — con autogol di un giovane Ballack. Nel mentre il Bayern passeggiava contro il Werder Brema e procedeva all’aggancio a quota 73, aggiudicandosi così il titolo di campione di Germania.

Per riscattarsi da quel pomeriggio il Leverkusen aveva avuto piccole occasioni, ma mai una ghiotta come lo scorso anno, quando si è trovato davanti al Bayern in classifica per ogni singola giornata, concludendo nel migliore dei modi con il primo campionato vinto nella sua storia. Anche quest’anno si può già parlare di duello annunciato, con lo scontro diretto che cade piuttosto presto per pensare di essere decisivo (e lo stesso varrà anche nel girone di ritorno), a meno che, esattamente come un anno fa, una delle due inizi a prendere il largo in anticipo. Al momento è il Bayern che è avanti, avendo vinto tutte le quattro partite disputate finora, mentre il Bayer di punti ne ha tre meno.

Il tempo dei calcoli, comunque, è ancora molto lontano: l’unica certezza è che ad oggi questa sfida mette di fronte il meglio che il calcio tedesco può offrire. Se diventerà una vera rivalità, però, lo vedremo soltanto nei prossimi anni: allora sì che forse potrà nascere un vero Klassiker.