Juve, il Lipsia è super: poker con l'Augsburg. Pari Stoccarda al 97'

LIPSIA (Germania) - Un super Lipsia domina contro l'Augsburg nel quinto turno di Bundesliga e manda un segnale alla Juventus in vista del prossimo appuntamento di Champions. Per gli uomini di Rose è tutto facile con Sesko che in 15' firma la doppietta che mette subito in discesa il match. Ad inizio ripresa sono le altre due stelle della squadra, Xavi Simons e Openda a timbrare tris e poker che permettono al Lipsia di restare imbattuto e in scia del Bayern Monaco. Un messaggio chiaro per Thiago Motta che nella seconda giornata della massima competizione europea sarà ospite con in bianconeri nella RedBull Arena.