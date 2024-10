Il Bayer frena col Kiel, crolla il Dortmund. Vola il Friburgo di Grifo

LEVERKUSEN (Germania) - Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, reduce dal successo in Champions League contro il Milan, nonostante il doppio vantaggio frutto delle reti in avvio di Boniface al 4' e Hofmann all'8', entrambe su assist di Palacios, non va oltre il 2-2 interno con il Kiel penultimo in classifica. A firmare la rimonta degli ospiti sono Geschwill al quinto minuto di recupero del primo tempo e il calcio di rigore di Arp al 69'. Con questo pareggio le 'Aspirine' si portano a quota 11 nella classifica di Bundesliga, a -2 dalla capolista Bayern, che ha una gara in meno.