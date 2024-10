Juve, lo Stoccarda pareggia in extremis. Beffa Bayern, successo Lipsia

Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida della sesta giornata di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Bayern Monaco. Al Deutsche Bank Park succede davvero di tutto: una girandola di emozioni aperta al quarto d'ora dalla rete dell'ex Napoli Kim. La reazione dei padroni di casa, però, è veemente e tra il 22' e il 35' Marmoush ed Ekitike ribaltano il punteggio. Il vantaggio della squadra di Dino Toppmoller dura però appena 3 minuti, il tempo impiegato dall'altro centrale bavarese Upamecano per ristabilire l'equilibrio. La gara vive di ribaltamenti di fronte e occasioni da una parte e dall'altra. Il copione non cambia nella ripresa, con gli ospiti che tornano nuovamente davanti con Olise al 53'. Quando la partita sembra ormai incanalata verso i binari della formazione di Vincent Kompany, ecco che arriva la beffa al 94': è ancora Marmoush a battere Neuer firmando la doppietta personale e regalando un punto prezioso ai suoi. L'Eintracht Francoforte, infatti, centra il quinto risultato utile consecutivo (quattro vittorie e un pareggio) e ora è terzo in classifica a quota 13, un punto in meno rispetto al Bayern Monaco che, fermato di nuovo sul pari dopo l'1-1 in casa contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, condivide il primo posto in classifica contro il Lipsia. La squadra di Marco Rose, reduce dal ko in rimonta in dieci uomini contro la Juve in Champions League (2-3), si riscatta e va a vincere sul campo dell'Heidenheim grazie al gol decisivo di Openda al 59'.