Hoeness, ma quale raccomandato: la rinascita Stoccarda... alla Motta

Non che Hoeness non sia abituato alle rimonte. Anzi: nel 2020 ha portato la seconda squadra del Bayern Monaco ad un clamoroso successo nel campionato di 3.Liga (la terza divisione del calcio tedesco, equivalente della nostra Serie C ma a girone unico). Al termine del girone d’andata era 15° su 20, dopo la 34ª ha preso la vetta e non l’ha mollata fino all’ultima giornata. E senza neanche scomodare Musiala , Alphonso Davies e Zirkzee , che furono poco più che comparse visto che passavano quasi tutta la loro settimana, weekend compreso, con la prima squadra di Flick , campione di tutto. Un successo ottenuto al primo anno tra i professionisti dopo un decennio nelle giovanili tra Zehlendorf (succursale dell’Hertha), RB Lipsia e Bayern e premiato con un doppio salto di categoria in un colpo solo, con la panchina dell’Hoffenheim.

Hoeness: a Stoccarda oltre le aspettative

Un paio di annate a metà classifica lo avevano portato a guadagnarsi l’etichetta di mediocre, di “figlio di”, tanto che dopo la risoluzione alla fine della seconda stagione nessuno lo ha cercato per ripartire. Il suo successore Breitenreiter è durato sette mesi prima dell’esonero e della sostituzione con Matarazzo, che a sua volta era stato esonerato… dallo Stoccarda. Che si era affidato al suo vice Wimmer, poi a Labbadia, ma vedeva di fronte a sé un incubo sempre più concreto: la terza retrocessione in pochi anni dopo i crolli del 2016 e del 2019. Un saliscendi al limite dell’imbarazzo per una società che, dati alla mano, è la terza più titolata dal 1990 ad oggi dopo Bayern e Dortmund, espressione di una delle città più grandi del paese e con una storia di un certo prestigio alle spalle e che in seconda divisione ci era finita solo tra il ’75 e il ’77.

Sebastian non è limitato a riportare il club ad un livello accettabile, è andato ben oltre. Pur perdendo, nell’estate 2023, tre perni della squadra come Endo, Sosa e Mavropanos nel giro di pochi giorni a fine mercato. Praticamente l’ossatura difensiva. Ha valorizzato il materiale che aveva in casa, ha dato a Waldemar Anton le chiavi della difesa, a Führich la fantasia offensiva. Giocatori esperti, ma mai costanti e ad alto livello. In “regalo” ha ricevuto un portiere traballante come Nübel, un bomber alla ricerca della consacrazione come Undav, giocatori di media fascia come Leweling, Mittelstädt e Stiller (suo pupillo, cresciuto al Bayern e avuto anche all’Hoffenheim). Tutti nomi che ad oggi fanno parte della nazionale tedesca. E che al nipote di Uli devono tanto, se non tutto. “Raccomandato” chi?.