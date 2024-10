Juve, lo Stoccarda crolla contro il Bayern Monaco: Kane tripletta, Coman gol

Il Bayern Monaco batte per 4-0 lo Stoccarda , prossimo avversario della Juventus in Champions League , e torna in vetta alla Bundesliga in compagnia del Lipsia. Succede tutto nel secondo tempo: Harry Kane la sblocca al 57° su assist di Kimmich e quattro minuti dopo raddoppia. Il tris della punta della nazionale inglese arriva al minuto 80 mentre nel finale Coman cala il poker definitivo. La squadra di Kompany sale a 17 punti in classifica mentre lo Stoccarda resta fermo al nono posto inchiodato a quota 9 punti.

Vincono Lipsia e Leverkusen, tris del Friburgo

Nessun pareggio nelle 5 gare delle 15.30 della settima giornata di Bundesliga. In testa alla classfica c'è il Lipsia che si è imposto per 2-0 in casa del Mainz con le reti di Simons e Orban nel primo tempo. La squadra della Red Bull si porta a 17 punti, due in più del Friburgo che batte 3-1 in casa l'Augsburg con l'italo-tedesco Grifo che sblocca il risultato e poi le reti di Lienhart e Gunter. Tiene il passo il Bayer campione in carica: la squadra di Xabi Alonso batte 2-1 in rimonta l'Eintracht Francoforte con i gol di Andrich e Boniface con quest'ultimo che sullo 0-0 aveva sbagliato un rigore, 7 minuti prima che lo realizzasse Marmoush per il momentaneo 0-1 degli ospiti. Vittorie casalinghe anche per Hoffenheim e Moenchengladbach, rispettivamente con Bochum e Heidenheim.