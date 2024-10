Manita del Bayern Monaco al Bochum: Kompany aggancia il Lipsia in vetta

Bayern Monaco devastante sul campo del Bochum ultimo in classifica: la squadra di Vincent Kompany cala la manita vincendo per 5-0. Seconda vittoria di fila per i bavaresi dopo quella interna contro lo Stoccarda e primo posto riconquistato in compagnia del Lipsia, che ieri ha liquidato in casa il Friburgo per 3-1. Il primo tempo della gara si è concluso col doppio vantaggio bavarese arrivato grazie alle firme di Olise e Musiala. Nella ripresa, dilaga il Bayern: Kane firma il tris in apertura, seguito dalle reti di Sane e Coman che chiudono definitivamente la gara.