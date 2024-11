Kane-Coman show, tris Bayern all'Union. L'Eintracht ne fa 7 al Bochum

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco si impone 3-0 contro l'Union Berlino e si porta provvisoriamente in testa solitaria alla classifica di Bundesliga con 23 punti conquistati in nove partite stagionali, tre in più del Red Bull Lipsia, impegnato a Dortmund contro il Borussia. All'Allianz Arena la formazione bavarese sblocca il risultato dopo un quarto d'ora con il calcio di rigore di Harry Kane. L'inglese, poi, serve l'assist del raddoppio a Coman al 43', con l'ex Juventus che ricambia il favore al sesto della ripresa.

Gli altri risultati di Bundesliga

Clamoroso successo per 7-2 dell'Eintracht Francoforte - provvisoriamente terzo con 17 punti - contro il Bochum ultimo in classifica a quota 1. Vittorie fondamentali per il St. Pauli, che sale a 8, per 2-0 in casa dell'Hoffenheim, e per il Kiel, a 4, tra le mura amiche contro l'Heidenheim. Chiude il quadro l'1-1 tra Wolfsburg e Augusta.

