Il Bayern non si ferma, Emre Can tradisce il Dortmund. Bayer, non basta Schick

AMBURGO (Germania) - Grazie al gol di Jamal Musiala dopo 22 minuti di gioco, il Bayern Monaco ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato al Millerntor-Stadion di Amburgo contro il St. Pauli e si porta provvisoriamente a +6 sul Lipsia - impegnata in casa con il Borussia Moenchengladbach - con 26 punti conquistati in dieci partite stagionali, frutto di otto successi e due pareggi. Il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany lancia l'ex Juventus Coman dal primo minuto, sostituito però al 69' , al pari del difensore sudcoreano Kim, prelevato nell'estate del 2023 dal Napoli, ammonito al 66'. I padroni di casa, invece, restano fermi a quota 8 in zona retrocessione.

Vince il Bayer, crolla il Dortmund

Al Bayer di Xabi Alonso, per espugnare la Vonovia Ruhrstadion di Bochum, non basta la rete firmata dall'ex Sampdoria e Roma Patrik Schick, in passato vicinissimo alla Juventus, con la quale aveva svolto anche le visite mediche, firmata appena 18 minuti dopo il calcio d'inizio. I padroni di casa, infatti, pareggiano al 90' con Miyoshi. Il club di Leverkusen sale così provvisoriamente al terzo posto della classifica a quota 17 in coabitazione con l'Eintracht Francoforte, che ha una gara in meno, mentre per il club della Renania, ultimo, si tratta soltanto del secondo punto conquistato in stagione. Crolla il Borussia Dortmund, in dieci dal 27' per l'espulsione di Emre Can, per 3-1 a Magonza: decidono Lee Jae-Sung al 36' e, dopo il pari di Guirassy su rigore al 40', Burkadt al terzo minuto di recupero del primo tempo e Nebel al 54'. Chiude il quadro il 2-1 del Werder Brema contro il Kiel.

