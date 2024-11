Schick trascina il Bayer con una tripletta. Poker Dortmund, crolla il Lipsia

Tutti i risultati

Il Borussia Dortmund travolge 4-0 il Friburgo di Vincenzo Grifo, in campo per 73': decidono le reti di Beier (7'), Nmecha (40'), Brandt (66') e Gittens (77'). Gli ospiti chiudono in nove per le espulsioni di Osterhage (63') e Adamu (93'). Il Lipsia, tre volte in vantaggio con Orban (16'), Nusa (19') e l'autorete di Nsoki (67'), cade 4-3 a Sinsheim contro l'Hoffenheim, che porta a casa la posta massima grazie a Hlozek (17' e 82'), Bischof (50') e Bruun Larsen (87'). Chiudono il quadro i successi dello Stoccarda per 2-0 contro il Bochum (Fuhrich al 53' e Diehl al 78') e del Wolfsburg per 1-0 contro l'Union Berlino (Baku al 71').

