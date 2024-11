Musiala salva il Bayern a Dortmund, ma Kane va ko

DORTMUND (Germania) - Sabato della 12ª che vede andare in scena il "Der Klassiker" con il Bayern Monaco che riprende a pochi minuti dalla fine il Borussia Dortmund per l'1-1 finale. Padroni di casa in vantaggio con un pazzesco gol di Jamie Gittens che dalla linea di centro campo beffa Laimer si invola verso l'area e batte un non prontissimo Neuer! Prima della fine del primo tempo brutta notizia in casa bavaresi perché Harry Kane è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio muscolare. Il Bayern non si arrende, schiaccia i padroni di casa nella loro area e all'84' Musiala trova il pareggio di testa su ottimo cross di Olise sugli sviluppi di un calcio di punizione di Sanè finito sulla barriera. Il Bayern rimane in testa (30 punti) con il Francoforte (23 punti) che domenica, a casa dell'Heidenheim, potrebbe accorciare il distacco.