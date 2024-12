Kimmich, un leader in scadenza: il Bayern rischia di perderlo a zero

Vedere giocatori di prestigio spostarsi a parametro zero sta diventando un’abitudine sempre più consolidata. Fa però specie quando accade a elementi che vengono identificati come ‘bandiere’ dei club di appartenenza. Esempio lampante? Joshua Kimmich , perno del Bayern Monaco , primo nella gerarchia dei capitani dopo Neuer e Müller, da dieci anni con il club più titolato di Germania, di cui è un leader riconosciuto. Resta il fatto che il suo contratto va in scadenza al 30 giugno 2025 e dall’1 gennaio il classe 1995 sarebbe libero di accordarsi con altre squadre .

Kimmich lascia il Bayern?

La volontà della società sarebbe stata quella di raggiungere un accordo per il prolungamento già diversi mesi, se non anni fa, ma è stato il numero 6 a tentennare. L’esonero improvviso di Nagelsmann - con cui era una sorta di ‘allenatore’ in campo - e i 15 mesi disastrosi con Thomas Tuchel lo avevano condizionato negativamente nelle valutazioni sul suo futuro. Così si è arrivati fino all’estate 2024, ad un anno dalla scadenza, senza margini per un prolungamento.

La scelta del Bayern è stata quella di mantenerlo comunque in organico, a costo di perderlo a parametro zero nel 2025. Scenario che fino a pochi mesi fa era più che realistico, ma che ora potrebbe cambiare. Non perché è cambiata l’offerta, ma perché sembra che Kimmich si stia convincendo a restare a Monaco.

I meriti? Della nuova gestione tecnica di Vincent Kompany, dello spirito che si respira nel gruppo, della voglia di Kimmich di diventare sempre più leader dopo aver riconosciuto il ‘vecchio’ spirito Bayern anche a livello dirigenziale. Le trattative per il rinnovo sono riprese e il nativo di Rottweil le sta gestendo in maniera autonoma, senza un procuratore incaricato, come del resto aveva fatto anche tre anni fa, quando aveva firmato l’accordo attualmente in corso. Consultandosi con professionisti del mestiere, ma presentandosi al tavolo in prima persona.

Allo stesso tavolo siede il CEO Dreesen, che a fine novembre ha pubblicamente ribadito come l’intenzione della società sia quella di “prolungare il prima possibile, perché vogliamo che continui ad essere una colonna della nostra squadra”. “Vogliamo che diventi uno dei volti del Bayern” aveva affermato anche Max Eberl, responsabile del settore sportivo, “sappiamo che lui qui sta bene: gli ho chiesto se sente ancora il fuoco per il Bayern, mi ha detto di sì”. Ora il Bayern attende un altro sì, che però non è ancora arrivato. E l’orologio corre…