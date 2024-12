Wirtz-Tah, il Bayer avvisa l'Inter. Soffre il Bayern, ma è +6 sull'Eintracht

LEVERKUSEN (Germania) - Il Bayer Leverkusen, prossimo avversario dell' Inter in Champions League, batte 2-1 il St. Pauli grazie alle reti di Wirtz al 6' e Tah al 21' (inutile il gol ospite di Guilavogui all'84') e si conferma al terzo posto della classifica di Bundesliga, a -7 dalla capolista Bayern e accorciando a -1 dall'Eintracht secondo. I bavaresi, infatti, non senza difficoltà, ritrovano il successo dopo il pari con il Borussia Dortmund: nel 4-2 all'Heidenheim apre Upamecano al 18', Musiala al 56' risponde al pari di Honsak al 50', quindi fa calare il sipario all'Allianz Arena al 91' dopo il tris di Goretzka all'84' e il 2-3 di Dorsch all'86'. Il club di Francoforte, invece, non va oltre il 2-2 interno con l'Augusta : nonostante il vantaggio di Ekitike al 55', è Uzun al 74' ad evitare la sconfitta, vanificando la rimonta ospite con Tietz (61') ed Essende (71').

Vincono Lipsia e Werder

Grazie alla rete di Sesko al 27' e al calcio di rigore trasformato dall'ex Milan André Silva al 69' il Red Bull Lipsia si impone 2-0 in casa del Kiel penultimo in classifica e giunto alla quarta sconfitta consecutiva, confermandosi così al quarto posto a quota 24. In attesa della sfida tra Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund, chiude il quadro il successo di misura del Werder Brema a Bochum, con i padroni di casa che restano in fondo alla graduatoria: decide la rete di Stage al 56'.