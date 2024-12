El Bilal, giusto il gol per far male alla Juve e poi l'ennesimo infortunio

Quel gol alla Juve…

Sembrava un potenziale nuovo acquisto in vista della nuova stagione: i segnali mostrati nei mesi in campo erano incoraggianti, i margini di miglioramento significativi, ma quando si è presentata l’occasione di trasferirsi allo Stoccarda il classe 2001 ha spinto per coglierla, passando nella quarta squadra diversa in quattro anni — e anche quarto campionato: Reims in Francia, Almeria in Spagna, Atalanta in Italia e, appunto, Stoccarda in Germania.