La doppia anima del Dortmund: brilla in Europa (e in casa), ma in Bundes…

Se si esclude il Klassiker contro il Bayern Monaco, terminato 1-1, in questa stagione il Borussia Dortmund ha sempre vinto in casa. Si sa, il Westfalenstadion è un fattore, la spinta del Muro Giallo si fa sentire, la vicinanza dei tifosi è un valore aggiunto reale per i ragazzi di Nuri Sahin. Che, al contrario, in trasferta fanno una tremenda fatica, tanto da aver vinto… solo in coppa. Un paradosso, come è del resto la classifica di Bundesliga se rapportata a quella della Champions: 6° posto in campionato, 4° nella massima competizione europea.

La doppia anima del Dortmund

Anche lo scorso anno questa discontinuità tra campionato e coppe era stata un tratto distintivo: in campionato il Bvb era stato mediocre, si era accontentato di correre per un posto in Champions League, conquistando appena il quinto piazzamento con 63 punti, quasi 30 in meno del Leverkusen campione: certo, se la Bundesliga ha potuto portare una quinta squadra in Champions League è proprio grazie al cammino di successo condotto anche dal Borussia, che quindi, di fatto, è stato in qualche modo artefice del suo destino.

Resta comunque una tendenza particolare, soprattutto per una squadra che sì, ha disputato due finali e vinto una Champions League, ma a distanza di oltre un decennio tra l’una e l’altra. Insomma, non una big con una lunga tradizione europea. Lo scorso anno sono arrivati successi contro PSG e Atlético, prima di cedere di fronte al Real Madrid del grande ex Bellingham e di Vinicius. Come a dire: vero, il livello delle avversarie può non essere stato sempre al top, ma la squadra allora allenata da Edin Terzic quella finale se l’è meritata eccome.

In questo momento, con la delicatissima sfida interna con il Barcellona alle porte, il Bvb si è messo alle spalle cinque match. Uno perso, contro il Real Madrid, dopo essere stato in vantaggio per 2-0 — poi la scelta suicida di Nuri Sahin di togliere un attaccante e mettere un difensore ha dato campo al Real per assaltare la difesa e farsi schiacciare, fino al 5-2 finale in favore dei blancos con una cinquina in mezz’ora.

Gli altri quattro invece sono stati vinti, contro Dinamo Zagabria, Sturm Graz, Celtic e Club Brugge. Certo, il sorteggio fortunoso ha dato una grande mano, visto che a calendario a gennaio si giocheranno poi le sfide contro Shakhtar e Bologna, altre squadre non certo di alta classifica. Resta il fatto che al momento il Bvb è la quarta squadra nella classifica unica, dietro Liverpool, Inter e Barcellona. Fortuna sì, ma bisogna anche saperla sfruttare: Guirassy e compagni, anche con i 16 gol totali segnati (2° miglior attacco dietro al Barça) hanno dimostrato di saperlo fare molto bene.