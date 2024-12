Bayern, primo ko a sorpresa: colpo Magonza e il Leverkusen ne approfitta

2-0 Bayer all'Augusta, poker del Gladbach

Chi, più di tutti, approfitta del ko del Bayern Monaco è il Bayer Leverkusen, che sbanca 2-0 Augusta con gol di Terrier al 14' e Wirtz al 40' e si porta così a -4 dalla capolista. Sale invece a 21 il Borussia Moenchengladbach, che rifila un sonoro 4-1 al Kiel penultimo, mentre viene sospesa al 95' sul punteggio di 1-1 la sfida tra l'Union Berlino e il Bochum fanalino di coda, dopo che il portiere degli ospiti, Patrick Drewes, è stato colpito alla testa da un oggetto. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, per poi tornare in campo dopo una ventina di minuti, ma senza il portiere Drewes. Dal momento che il tecnico Hecking aveva già esaurito il numero delle sostituzioni consentite, il Bochum, che era già in 10 per l'espulsione di Miyoshi al 13', è rientrato in campo in 9 e con un giocatore di movimento tra i pali. Secondo la stampa tedesca, le due squadre hanno dato l'impressione di voler chiudere il match con il risultato maturato nel campo prima della sospensione. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 23' con un gol di Sissoko, per poi al 33' vedersi pareggiare la sfida dai padroni di casa con Hollerbach. Poi nel recupero della ripresa l'episodio che ha costretto l'arbitro Pedersen a fermare il gioco. Adesso la palla probabilmente passerà al giudice sportivo.

