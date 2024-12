Il Lipsia batte l'Eintracht e lo aggancia al 3° posto, frena il Dortmund

Tris Stoccarda, l'Hoffenheim frena il Dortmund

Sesto con 23 punti, uno in meno del Friburgo di Vincenzo Grifo, è lo Stoccarda, che si impone 3-1 ad Heidenheim, contro la formazione padrona di casa terz'ultima e giunta alla settima sconfitta consecutiva nel massimo campionato tedesco: sblocca Mittelstadt al 20', pareggia Wanner al 41', quindi decidono l'incontro Millot al 2' di recupero del primo tempo e Woltemade su rigore all'85'. Reyna al 46' non basta al Borussia Dortmund, settimo a 22 in coabitazione con Magonza e Werder Brema, per conquistare la posta massima tra le mura amiche del Signal Iduna Park contro l'Hoffenheim, salvato da Bruun Larsen al 91'.