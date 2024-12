Sesko non basta, il Bayern ne fa cinque al Lipsia: Leverkusen a -7

Il Bayern scappa in classifica

Con questo successo il Bayern Monaco rafforza il proprio primato nella classifica di Bundesliga, con 36 punti conquistati in 15 partite stagionali. Distante sette lunghezze c'è la seconda forza del campionato, il Bayer Leverkusen, che dovrà battere domani il Friburgo di Vincenzo Grifo per tornare a -4. Il Lipsia, invece, resta provvisoriamente al terzo posto - in coabitazione con l'Eintracht Francoforte, impegnato col Magonza - a quota 27.