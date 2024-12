Leverkusen show, manita al Friburgo e poker di Schick. Crolla l'Eintracht in casa

Il Leverkusen cala la manita in casa al Friburgo grazie allo strepitoso poker di Schick e alla firma di Wirtz: in gol per gli ospiti Vincenzo Grifo. In classifica, il Byer sale a quota 32 alle spalle del Bayern mentre il Friburgo resta ottavo. Seconda sconfitta di fila per l'Eintracht, battuto in casa dal Magonza per 3-1. Ospiti avanti al 15' grazie a un'autorete di Kaua Santos, poi - rimasti in dieci sei minuti dopo per il rosso ad Amiri - trovano comunque il raddoppio con Nebel (27'), che si ripete anche nella ripresa (58'). Kristensen prova a riaprirla a un quarto d'ora dalla fine ma non basta: l'Eintracht resta terzo in compagnia del Lipsia, ieri sera travolto dal Bayern.