Il Borussia Dortmund si rialza: tris al Wolfsburg e sesto posto

Torna al successo il Borussia Dortmund, che supera in trasferta il Wolfsburg con il risultato finale di 3-1. A segno per gli ospiti Malen (25'), Beier (28') e Brandt (30'): Vavro invece per padroni di casa (58'). Gli uomini di Sahin, prossimi avversari del Bologna in Champions League, ritrovano dunque i 3 punti dopo i 3 pareggi consecutivi con Hoffenheim, Moenchengladbach e Bayern, intervallati dal ko in Europa contro il Barcellona. La classifica riporta ora 25 punti che valgono il 6º posto a pari merito con il Magonza.