Bayern a +4 sul Leverkusen, basta Kane contro il Gladbach

Vincono Friburgo ed Eintracht

Cinque le partite del 16° turno di Bundesliga giocate nel pomeriggio: il Friburgo piega per 3-2 il Kiel (in gol anche Grifo), successo anche per l'Heidenheim per 2-0 sull'Union Berlino, mentre il Wolfsburg si impone per 1-0 in trasferta contro l'Hoffenheim, vittoria anche del Magonza per 2-0 sul Bochum e dell'Eintracht Francoforte per 1-0 in casa del St. Pauli. Francoforte che si conferma terza forza del campionato con 30 punti, alle spalle di Bayern e Bayer Leverkusen