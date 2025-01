Cinquina Bayern, travolto l'Hoffenheim. Il Lipsia crolla a Stoccarda in 9

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco risponde al Bayer Leverkusen e torna a +4 in vetta alla classifica di Bundesliga . Lo fa con un netto 5-0 rifilato al malcapitato Hoffenheim, travolto dalla doppietta di Sané (7' e 48') e dalle reti di Guerreiro (12'), Kane (26' su rigore) e Gnabry (66'). L'ex Juventus Coman, vicinissimo al gol in chiusura di primo tempo , resta negli spogliatoi durante l'intervallo, sostituito da Tel, autore dell'assist del momentaneo 4-0.

Le altre

Il Lipsia cade 2-1 a Stoccarda - uno-due di Bruun Larsen e Woltemade tra il 50' e il 60' - e chiude in nove uomini per le espulsioni di Sesko, autore del momentaneo 1-0, e Openda. Secondo successo stagionale per il Bochum fanalino di coda, 1-0 al St.Pauli, e affermazione esterna dell'Augusta, 2-0 a Berlino contro l'Union. Chiude il quadro il 3-3 tra Werder Brema e Heidenheim,