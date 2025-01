Ekitike-Hojlund, l'Eintracht a -6 dal Bayern: 3° ko di fila per il Dortmund

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - Grazie ai gol di Ekitike al 18' e Hojlund al 92' l'Eintracht si impone 2-0 tra le mura amiche del Deutsche Bank Park di Francoforte sul Meno contro il Borussia Dortmund dell'ex Juventus Emre Can, in campo per 90' e ammonito al 77'. Match senza storia, con i padroni di casa che continuano a coltivare il proprio sogno e i gialloneri che sprofondano in classifica.