Bayern, vittoria col brivido. Poker Stoccarda, rallenta il Lipsia

Successo interno per il Bayern Monaco, che supera il Wolfsburg nell'incontro valido per la 18ª giornata di Bundesliga. All'Allianz Arena, gli uomini di Kompany si impongono con il finale di 3-2 firmato Goretzka (20', 62') e Olise (39'): a segno per gli ospiti Amoura (24', 87'). Una vittoria che si aggiunge alle 3 precedenti di campionato e che consente ai bavaresi di consolidare la vetta della classifica con 45 punti e un distacco di 7 lunghezze dal Bayer Leverkusen: la formazione di Xabi Alonso ospiterà il Moenchengladbach alle ore 18.30. L'agenda di Kane e compagni prevede ora il ritorno in Champions League in programma il 22 gennaio sul campo del Feyenoord.