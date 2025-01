L’ennesima rinascita di Schick: così è tornato a segnare in continuazione

Partecipare ad un gol ogni 106 minuti tarando un arco di tempo di quattro anni e mezzo è, come dire, davvero tanta roba. Soprattutto se in questo periodo ci sono infortuni, cambi di allenatore, diversi scenari di classifica e stili di gioco diversi. Una cosa è certa: nessuno a Leverkusen potrà dire di essere mai rimasto deluso da Patrik Schick . Che sì, vero, ha un’autonomia limitata e non ha nelle gambe più di 30-35 presenze a stagione, ma in quelle partite per due volte su tre incide. Prendiamo gli ultimi due mesi e mezzo, compreso la lunga pausa invernale durata oltre venti giorni: il numero di gol è di 16, le partite giocate sono 14.

Schick, l’ennesima rinascita

Di alti e bassi la carriera dell’attaccante ceco ne è piena: basta pensare ai 24 gol dell’annata 2021/22, poi gli appena 4 dell’anno successivo quando i problemi sono stati di natura fisica e non gli hanno permesso di avere continuità. Lo scorso anno ha recitato un ruolo da comprimario nella corsa al titolo e anche in questa stagione sembrava avere lo stesso destino, fino a quando l’infortunio di Victor Boniface lo ha proiettato nuovamente in campo da titolare.

La sua risposta? Eccezionale. I numeri son quelli di cui sopra, il contributo in campo è dello Schick dei giorni migliori, di un giocatore che a 29 anni da compiere il 24 gennaio si trova a ripartire in maniera continua dopo gli stop che il suo corpo si trova spesso a imporgli. Ma dalla sua ha un club che non gli ha mai fatto mancare la fiducia: “Noi non dobbiamo essere felici solo per i suoi gol”, ha detto Xabi Alonso dopo il poker rifilato al Friburgo a fine dicembre, “perché sono solo la conseguenza di un grande lavoro svolto senza palla, in pressione. Per come aiuta la squadra, la generosità che ci mette: è così che creiamo le occasioni da gol”.

Il Bayer non ha intenzione di privarsene, forte di un contratto in scadenza nel 2027 firmato nel 2022, quando Patrik era al culmine del suo rendimento. Uno stato di forma che ha ritrovato nel corso della stagione quando è stato chiamato in causa: l’aveva iniziata col gol decisivo contro lo Stoccarda in Supercoppa a metà agosto, poi si è fermato per due mesi e mezzo. Fino a che ha ritrovato campo e morale. E, di conseguenza, gol. Tanti.