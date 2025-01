Kane-Kim, il Bayern scappa: il Leverkusen frena a Lipsia e scivola a -6

FRIBURGO (Germania) - Con un gol di Harry Kane dopo un quarto d'ora esatto di gioco e la zuccata dell'ex Napoli Kim al 54' il Bayern Monaco si impone in trasferta contro il Friburgo di Vincenzo Grifo (in campo dal 77'), cui non basta la rete di Ginter al 68'. Questo successo permette ai bavaresi di portarsi a quota 48 punti nella classifica di Bundesliga dopo 19 giornate: complice il pareggio per 2-2 del Bayer Leverkusen a Lipsia, il vantaggio è ora di sei lunghezze.