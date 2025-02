Bayern, doppio Kane e vittoria col brivido. Colpi Dortmund e Friburgo

Il Bayern Monaco infila la sesta vittoria consecutiva in campionato battendo 4-3, con qualche brivido finale, il Kiel nel match valido per la ventesima giornata di Bundesliga. La capolista sblocca il risultato al 19' con Musiala e raddoppia prima dell'intervallo con Kane, poi in avvio ripresa ipoteca la vittoria con le reti ancora di Kane e di Gnabry. Il Kiel accorcia le distanze al 17' con Porath, poi la doppietta nel recupero di Skrzybski vale il 4-3 e qualche spavento inatteso per i bavaresi, che allungano in vetta alla classifica portandosi momentaneamente a +9 sul Bayer Leverkusen, in campo domani contro l'Hoffenheim.