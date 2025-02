Il Leverkusen risponde al Bayern: tris all'Hoffenheim, Grimaldo espulso

LEVERKSUEN (Germania) - Il Bayer Leverkusen risponde alla vittoria del Bayern Monaco piegando per 3-1 l'Hoffenheim nel 20° turno di Bundesliga. Xabi Alonso resta a -6 da Kompany grazie al tris firmato da Boniface, Frimpong e Schick. Inutile per gli ospiti la rete di Orban dopo l'espulsione al 61' di Grimaldo per doppia ammonizione.