Grifo lancia il Friburgo. Frena il Leverkusen, lo Stoccarda sbanca Dortmund

FRIBURGO (Germania) - Il Friburgo si impone di misura in casa contro l'Heidenheim terz'ultimo nella classifica di Bundesliga e aggancia provvisoriamente il Red Bull Lipsia al quinto posto a quota 33 punti, a -2 dalla zona Champions. A decidere la sfida è il gol del fantasista italo-tedesco Vincenzo Grifo alla mezz'ora su assist di Doan. Frena invece il Bayer Leverkusen , che non va oltre lo 0-0 a Wolsfsburg: la vetta, occupata dal Bayern Monaco, è ora distante otto punti (46 contro 54).

Lo Stoccarda sbanca Dortmund, poker Union

Scivola all'undicesimo posto il Borussia Dortmund di Emre Can (ammonito dopo soli 17'), sconfitto 2-1 tra le mura amiche dallo Stoccarda quarto in classifica: uno-due ospite con l'autorete di Anton (50') e Chabot (62'), quindi accorcia Brandt all'81'. I padroni di casa, quindi, chiudono in dieci per l'espulsione di Ryerson al 90'. Chiudono il quadro il netto successo per 4-0 dell'Union Berlino a Sinsheim contro l'Hoffenheim e lo 0-0 tra Magonza e Augusta.