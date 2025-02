Ieri Ozil, oggi... Ducksch: il Werder ora sogna di tornare in Europa

Mertesacker e Naldo in difesa, Tim Wiese (oggi wrestler) in porta, Frings e Borowski a dare sostanza al centrocampo, Mesut Özil a disegnare calcio sulla trequarti e un giovane rampante Marko Marin, promessa mancata, a supportarlo. È la colonna portante dell’ ultimo Werder Brema che si è qualificato per una coppa europea, nella stagione 2009/10, quando il terzo posto della squadra allora allenata dal leggendario Thomas Schaaf centrò la qualificazione in Champions League.

Dopo anni di mediocrità, fasi alterne, alti e bassi, compresa anche una retrocessione in Zweite Liga con immediata promozione dopo una salvezza al playout l’anno prima, cambi di allenatori e instabilità generale, il Werder è tornato a sognare l’Europa. Con buoni fondamenti, visto che dopo 21 giornate a Brema si respira aria quasi di alta classifica. In fondo il quarto posto occupato dal RB Lipsia, squadra tutt’altro che stabile in termini di risultati, dista soltanto sei lunghezze.

Il nuovo Werder che sogna l’Europa

Alla base di tutto, come era anche nel periodo d’oro di Schaaf, c’è la voglia di giocare un calcio offensivo, divertente, coinvolgente anche per la gente: stavolta a guidare la truppa c’è Ole Werner, tecnico classe 1988 finito sulla prestigiosa panchina nel modo più rocambolesco possibile. Il suo predecessore, Markus Anfang, aveva presentato un certificato vaccinale falso ed era stato licenziato per giusta causa nell’autunno 2021. Così a Brema si sono trovati d’improvviso senza allenatore: Werner, che l’anno prima aveva portato l’Holstein Kiel a sfiorare la promozione, oltre che alle semifinali di coppa, si era appena dimesso.

Un incastro perfetto che ha permesso di aprire un mini-ciclo: partendo dalla promozione dalla Zweite alla Bundesliga con la coppia d’attacco Füllkrug-Ducksch fino alla squadra di oggi, che ha perso il suo bomber, ma mantenuto la sua spalla, uomo-squadra che viaggia in doppia-doppia (12 gol entrambe le stagioni e doppia cifra anche di assist) e che da gennaio ha trovato un nuovo compagno di reparto in André Silva.

Insieme a loro, una batteria di talenti e giocatori particolarmente funzionali al 3-5-2 di Werner, come le due mezzali Romano Schmid (visto anche all’Europeo con l’Austria) e Jens Stage, qualità e quantità, ma anche due frecce com Weiser e Kohn, entrambi scuola Bayern. Una squadra che funziona, con gerarchie ben definite ed elementi di esperienza giusta - come l’ex nazionale tedesco Stark, ma anche veterani come Bittencourt, Friedl o il portiere Zetterer, che in estate era stato cercato anche dal Manchester City. Una chimica vincente che sta facendo sognare la città dei musicanti.