Nell’estate 2024 Christian Streich ha lasciato il Friburgo dopo quasi 13 anni da capo allenatore della prima squadra, preceduti da oltre 15 stagioni nelle giovanili. La chiusura di un’era terminata con enorme gratitudine, ma anche quel pizzico di rimpianto per non essere riuscito a vincere un trofeo (una finale di Dfb-Pokal persa, due semifinali) e non aver portato la squadra in Champions