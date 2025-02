Il Leverkusen vince e continua ad inseguire il Bayern. Dortmund, Guirassy show

KIEL (Germania) - Sabato della 23ª giornata della Bundesliga con la vittoria per 2-0 del Bayer Leverkusen sul campo del Kiel per continuare il suo inseguimento al Bayern Monaco. Decisivi i gol di Schick e Adli per un successo che consente alla squadra di Xabi Alonso di portarsi a -5 dal Bayern, domani impegnato in casa contro l'Eintracht.

Dopo due sconfitte consecutive torna a sorridere il Borussia Dortmund che piega per 6-0 l'Union Berlino con Guirassy scatenato. L'autogol di Leita al 25' apre la strada ai gialloneri con l'attaccante guineano che inizia il suo show realizzando un poker: 40', 75', 80' e 83' i minuti dei quattro gol del giocatore che sale a quota 13 gol in Bundesliga e 23 totali. Di Beier all'89' la rete del 6-0 finale.