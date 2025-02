Poker Bayern, Eintracht ko: i bavaresi tornano a +8 sul Leverkusen. Pari tra Lipsia e Heidenheim

Il Bayern Monaco travolge col punteggio di 4-0 l'Eintracht Francoforte e torna a +8 lunghezze di vantaggio dal Bayer Leverkusen secondo. Nessun problema per i bavaresi, allenati da Vincent Kompany, che calanp un pesante poker ai rivali: apre le danze Olise nel recupero del primo tempo, chiudono i giochi nella ripresa prima il giapponese Ito e poi Musiala a pochi minuti dal termine e Gnabry in pieno recupero. L'Eintracht resta così in terza posizione a quota 42 punti interrompendo una lunga serie di risultati utili consecutivi.