Bayern insaziabile, Coman affonda lo Stoccarda: Kompany allunga

Secondo successo consecutivo in Bundesliga per il Bayern Monaco, che supera in trasferta lo Stoccarda con il finale di 3-1: reti di Stiller (34') per i padroni di casa, e di Olise (45'), Goretzka (64') e Coman (89') per gli ospiti - l'ex Juve completa la rimonta approfittando del secondo strafalcione difensivo - . Un risultato valido per la 24ª giornata di campionato e che consente alla formazione di Vincent Kompany di consolidare il comando della classifica con 61 punti e un vantaggio di 11 lunghezze dal Bayer Leverkusen, che sabato 1 marzo scenderà sul campo dell'Eintracht Francoforte. Gli uomini di Sebastian Hoeness, già reduci dal pareggio con l'Hoffenheim e prima ancora dal ko con il Wolfsburg, restano invece fermi a quota 36 punti con un ritardo di 2 lunghezze dal 6º posto.