Schick trascina il Bayer: poker all'Eintracht. Colpo Magonza a Lipsia

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - Il Bayer Leverkusen infligge un sonoro 4-1 a domicilio all'Eintracht Francoforte terzo della classe e resta al secondo posto della classifica della Bundesliga con 53 punti conquistati in 24 partite di campionato, a -8 dalla capolista Bayern Monaco. Tella al 26', Mukiele al 29' e l'ex Sampdoria e Roma Schick al 33' archiviano la pratica in poco più di mezz'ora. Quindi, dopo la rete della bandiera dei padroni di casa con Ekitike al 37', il sipario cala sul poker firmato da Garcia al 62'.

Gli altri risultati

In attesa del Friburgo di Grifo, si prende il quarto posto il Magonza che, grazie all'uno-due di Amiri (52') e Burkardt (58'), si impone 2-1 a Lipsia, cui non basta il vantaggio-lampo di Simons (1'). Guirassy al 50' e Adeyemi al 58' regalano al Borussia Dortmund la seconda vittoria consecutiva, per 2-0 in casa del St.Pauli, mentre la doppietta di Wimmer permette al Wolfsburg di sbancare 2-1 il Weserstadion di Brema contro il Werder. Chiudono il quadro il 3-0 del Borussia Moenchengladbach in casa dell'Heidenheim e il successo di misura dell'Hoffenheim a Bochum.