Bayern Monaco e Bayer Leverkusen pagano a caro prezzo le fatiche europee e cadono in casa rispettivamente contro Bochum e Werder Brema nel 25° turno di Bundesliga. Ha davvero del clamoroso in tonfo all’Allianz Stadium dei bavaresi di Vincent Kompany: avanti con Guerriero al quarto d’ora, i padroni di casa falliscono poi un rigore con Gnabry ma poco dopo ancora Guerreiro firma la doppietta personale e il 2-0. Partita finita? Nemmeno per sogno: gli ospiti accorciano subito con Medic e al 43’ restano in superiorità numerica per l’espulsione diretta a Palhinha. Improvvisamente il corso del match va dalla parte del Bochum che nella ripresa ribalta addirittura il risultato con Sissoko e Bero.