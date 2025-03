Si rivede Sané ma al Bayern non basta, occasione Leverkusen. Plea trascina il Gladbach

Dopo la sconfitta interna contro il Bochum, il Bayern Monaco frena ancora: in casa dell'Union Berlino, i bavaresi non vanno oltre il punteggio di 1-1. Gara bloccata nella prima frazione di gioco e aperta dalla rete di Sané al 75° minuto: i padroni di casa reagiscono subito e dopo pochi minuti trovano la rete del pari con Hollerbach. In classifica, la formazione di Kompany sale a quota 62 punti con ancora nove punti di vantaggio dal Leverkusen secondo e impegnato domani sul campo dello Stoccarda. Pari per 2-2 tra Magonza e Friburgo nel match da alta classifica con i padroni di casa che restano al terzo posto mentre gli ospiti stazionano al quinto. Poker esterno del Gladbach arrivato grazie alla tripletta di Plea sul campo del Brema nella vittoria per 4-2 mentre l'Augusta batte di misura in casa il Wolfsburg grazie alla firma di Tietz.