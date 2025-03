Leverkusen all'ultimo respiro: Schick al 94° porta Xabi Alonso a -6 dal Bayern

Rimonta spettacolare del Bayer Leverkusen che batte lo Stoccarda in trasferta per 4-3 e si avvicina in classifica al Bayern Monaco, distante ora "solo" sei punti. Partono bene i padroni di casa che vanno in vantaggio con Demirovic chiudendo così il primo tempo in vantaggio. La ripresa si apre col raddoppio dello Stoccarda arrivato grazie a Woltemade; al 56° Frimpong accorcia le distanze ma sei minuti dopo ci pensa un'autorete di Xhaka a fissare il punteggio sul 3-1. Nell'ultimo quarto di gara succede di tutto: Hincapie accorcia ancora al 68° e Stiller sbaglia porta al 88° firmando il pari. Sembra finita ma al 94° Schick regala la rete del definitivo sorpasso del Leverkusen.