Bayern, bufera prima dell’Inter! Arriva la causa? “Grave negligenza su Davies”

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco minaccia di fare causa alla Federcalcio del Canada per il grave infortunio subito dal suo difensore Alphonso Davies. Il giocatore si è rotto i legamenti crociati del ginocchio destro domenica scorsa giocando contro gli Stati Uniti in una partita della Concacaf Nations League ma solo dopo il suo rientro in Germania è stata accertata la lesione, che richiederà un intervento e uno stop di almeno sei mesi per Davies.