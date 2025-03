Bayern, sorriso Sané: sempre + 6 sul Leverkusen. Ma è grana Mueller

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco risponde al Leverkusen e torna al successo dopo un pareggio ed una sconfitta. I bavaresi aprono il programma della 27ª giornata della Bundesliga battendo il St.Pauli 3-2 e mettendo 6 lunghezze di vantaggio sul Bayer (65 a 59). Tempo un quarto d'ora e i padroni di casa sbloccano il parziale: bruttissima palla persa al limite dell'area di Van Der Heyden, Musiala ruba la sfera, serve Olise che a sua volta mette in mezzo per Kane che tutto solo non sbaglia l'1-0 (22° gol stagionale per l'inglese). Ospiti che però non si arrendono e al 26' pareggiano sull'asse Saliakas-Saad . Nella ripresa l squadra di Company riprende la testa della gara e la chiude nel segno di Sanè : diagonale vincente al 53' e poi al 71' si ripete il trangolo del primo gol con Kane servito da Olise per l'assist a Sanè che da solo in area sigla la doppietta che vale il 3-1

Bayern, caso Muller?

La squadra di Kompany torna in carreggiata malgrado gli infortuni subiti nella pausa Nazionali (Alphonso Davies) e alle ultime voci di che vedrebbero la bandiera Thomas Muller (741 partite) ai saluti a fine stagione: infatti la Bild ha riportato che non ci sarebbe il rinnovo di contratto all'attaccante tedesco (35 anni) e che ci sarebbero state due "trattative segrete" senza fumata bianca. Muller è sparito dai radar nelle ultime settimane, in Champions League, tra play-off e ottavi, è entrato in campo tre volte giocando complessivamente appena 10 minuti e oggi contro il St.Pauli è entrato all'85'.

Al Gladmach lo scontro diretto contro il Lipsia

Grazie alla rete al 56' di Plea il Borussia Monchengladbach batte per 1-0 il Lipsia superandolo in classifica al 5° posto (43 punti a 42). L'Heidenhein ringrazia il Bayern Monaco, batte a domicilio il Wolfsburg 1-0 grazie al rigore di Peringer (16') e si porta a -3 dal 15° posto del St.Pauli. Nessun problema per il Werder Brema a casa del fanalino di coda Kiel per 3-0 infine pareggio per 1-1 tra Hoffenheim e Augusta.