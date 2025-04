Arminia e Kniat. Un ascensore per la storia

In Germania la chiamano “squadra ascensore”, perché insieme al Norimberga è quella che ha il maggior numero di retrocessioni dalla Bundesliga alla Zweite, otto, più altrettante promozioni. All’Almstadion insomma, sono abituati a vedere le grandi squadre e anche a batterle quando c’è l’occasione, ma non certo con la grande continuità che sta contraddistinguendo questo straordinario percorso in Dfb-Pokal. Perché l’Arm