Bayern, ansie infortuni e Leverkusen: Xabi Alonso a -4 grazie a Buendia

Successo in trasferta per il Bayer Leverkusen, che supera in trasferta l'Heidenheim grazie alla rete di Buendia al 91' minuto. Un risultato valido per la 28ª giornata di Bundesliga e che consente agli uomini di Xabi Alonso di portarsi a quota 62 punti, con un ritardo di 6 lunghezze dal Bayern Monaco (prossimo avversario dell'Inter in Champions alle prese con una surreale emergenza infortuni) uscito vincitore dalla trasferta di Augusta di venerdì 4 (3-1). La prossima giornata, le Aspirine ospiteranno l'Union Berlino nell'incontro in programma il 12 aprile. Cade invece l'Eintracht, che sul campo del Werder Brema si arrende con il finale di 2-0. Un ko che interrompe la serie di due vittorie consecutive e che lascia la classifica con 48 punti e un vantaggio di 2 lunghezze sul Magonza, che a sua volta non è andato oltre il pareggio con l'Holstein Kiel. Bene invece il Lipsia, che si impone per 3-1 sull'Hoffenheim.