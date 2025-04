Inter, il Bayern dietro continua a ballare: 2-2 Dortmund in rimonta

Pari per il Bayer Leverkusen, vince il Friburgo

Pari per 2-2 per la capolista, eurorivale dell', nella 29esima giornata della Bundesliga contro il. Ospiti avanti con Beier, poi il ribaltone dei bavaresi con i guizzi di, prima del gol del definitivo pareggio di Anton. Il Bayern Monaco, che sarà ospite dell'Inter mercoledì nel ritorno dei quarti di finale di Champions League (2-1 per i nerazzurri all'andata), sale a 69 punti in classifica , rimanendo a +6 sul Leverkusen, mentre il Dortmund si porta a quota 42.

Nel pomeriggio, pari per 0-0 per il Bayer Leverkusen contro l'Union Berlino. Il Friburgo ribalta in trasferta il Moenchenglabach e passa per 2-1: padroni di casa avanti con l'autogol di Gunter, poi il ribaltone degli sopiti con i guizzi di Osterhage e Manzambi.Sorride anche l'Hoffenheim che con una doppietta di Kramaric piega 2-0 il Mainz, con gli ospiti che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Nebel. I gol di Essende e Komur permettono all'Augsburg - nel finale in inferiorità per un rosso a Maier - di espugnare il campo del Bochum, a cui non è bastato il momentaneo pari di Hofmann. Infine, vittoria esterna in rimonta per il St.Pauli sul campo del fanalino di coda Kiel grazie a Sinani e l'autorete Geschwill, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bernhardsson