L'Eintracht si riprende il 3° posto, il Werder aggancia il Dortmund

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - Con un netto 3-0 contro l'Heidenheim terz'ultimo a +2 sulla retrocessione diretta e -7 dalla salvezza, l'Eintracht Francoforte si riprende il terzo posto in classifica in solitaria, staccando di tre lunghezze il Red Bull Lipsia, che venerdì scorso si è imposto in casa del Wolfsburg. A far esultare il pubblico presente sugli spalti del Deutsche Bank Park ci pensano Bahoya al 10', Koch al 42' ed Ekitike al 71'.