Il Bayern si riscatta dopo l'Inter: poker all'Heidenheim, titolo più vicino

Il Bayern Monaco cala il poker all'Heidenheim e vola momentaneamente a +9 punti sul Leverkusen, secondo in campionato. La squadra di Kompany, appena eliminata dall'Inter in Champions, domina la sfida in trasferta e si porta a casa i tre punti grazie alle reti di Kane, Laimer, Coman e Kimmich. Il Bayer di Xabi Alonso sarà impegnato domani in trasferta sul campo del St.Pauli. Pari beffa per il Magonza in casa contro il Wolfsburg per 2-2: a causa del gol del pareggio firmato dall'ex Lazio Vavro, la squadra di casa è stata superata in classifica dal Friburgo, vittorioso per 3-2 (doppietta di Holer e gol di Doan) contro l'Hoffenheim.