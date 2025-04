Xabi Alonso-Real Madrid, c'è l'annuncio del Leverkusen sul futuro

Nel caso in cui il Real Madrid dovesse decidere di puntare su Xabi Alonso , per Carlo Ancelotti si potrebbero aprire le porte di una prima avventura su una pachina di una nazionale . Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Brasile starebbe facendo di tutto per convincere l'ex Milan ad accettare l'offerta e guidare la nazionale verdeoro al Mondiale del 2026. Ancelotti è infatti visto come una figura perfetta per gestire i tanti fuoriclasse della rosa anche in virtù dell'ottimo rapporto con Vinicius e Rodrygo.

Ancelotti-Brasile, l'opinione di Gullit e Capello

Ruud Gullit, ai margini deli Oscar dello Sport in corso a Madrid, ha parlato del futuro di Ancelotti:"Se Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid e andrà ad allenare la nazionale brasiliana avrà un lavoraccio da fare. Sarebbe un gran lavoro non solo perché si tratta del Brasile, ma anche perché la squadra deve lavorare duro. La tecnica la hanno, ma devono correre di più, devono fare di più. Il Brasile richiede molto e non è contento perché ha dominato il mondo del calcio a lungo e non lo domina più da molto tempo, quindi allenare la nazionale è un grande lavoro". Poi sulla stagione del Milan: "Sergio Conceicao è bravo come allenatore, ma bisogna vincere. Il Milan ha accumulato troppe sconfitte, è irriconoscibile. Conceicao è arrivato in un momento difficile, la vittoria della Supercoppa è stata occasionale, ma bisogna andare in Champions altrimenti non è una buona stagione. Mi dispiace, soprattutto per i tifosi, la gente si chiede cosa stia succedendo. La partita contro il Genoa è stata terribile, i tifosi non sono felici. Se sei abituato a vincere, la gente quello che vuole è continuare a vincere".

Carlo Ancelotti è l'allenatore più importante del Mondo. E' quello che ha vinto più di tutti, è il numero uno in assoluto. L'ultima competizione più importante per lui sarebbe vincere un titolo con il Brasile. Difficoltà con il Real Madrid? Ancelotti cerca sempre di essere il migliore, ma quest'anno ha avuto difficoltà perchè il Real Madrid non ha equilibrio. Ai Blancos manca molto la difesa