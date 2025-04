Tris Bayern al Magonza, titolo ipotecato. Il Leverkusen rimanda la festa

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco fresco di eliminazione dalla Champions League per mano dell' Inter ipoteca il titolo di Campione della Bundesliga . La formazione bavarese, con il netto successo per 3-0 contro il Magonza tra mura amiche dell'Allianz Arena e frutto delle reti di Sané al 27', Olise al 40' e Dier all'84', si è portata a quota 75 punti, a +8 sul Bayer secondo a tre giornate dal termine. A 'rimandare' la festa del Bayern è stato proprio il club di Leverkusen, che ha liquidato l'Augusta 2-0 con gol di Schick al 13' e Buendia in chiusura di primo tempo.

Rimonta Dortmund, vince Grifo

Il Borussia Dortmund, con un rocambolesco successo per 3-2 al 95' contro l'Hoffenheim quart'ultimo, resta ancorato al sesto posto e, pià in generale, al trenino per i piazzamenti europei. Quarto e in piena lotta per la Champions, poi, il Friburgo di Vincenzo Grifo (in campo per 71'), che si è imposto di misura a Wolfsburg. Chiude il quadro il 4-3 con cui il Kiel ha regolato il Borussia Moenchengladbach.